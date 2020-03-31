Митрополит Антоний объяснил, чем отличается исповедь от консультации психолога

Таинство Исповеди — это не психологическая консультация, в определенных ситуациях необходимо обратиться за помощью к психологу. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Об этом владыка Антоний рассказал в эфире программы «Церковь и общество».

«Очень важно понимать, чем отличается исповедь от консультации психолога. Исповедь — это Таинство. Таинство как единственное средство, которое уничтожает грех <...>. К психологу идут не для того, чтобы исцелиться от греха, а чтобы преодолеть все страхи, какие-то неприятности в жизни», — отметил владыка Антоний.

В случаях немотивированных страхов у верующих, их трудностей во взаимоотношениях с семьей или окружающими, личных внутренних проблем священнику лучше порекомендовать человеку проконсультироваться и с психологом.

«И этот как раз будет проявление такой ответственности пастырской. Тут этого не нужно бояться, потому что вообще, когда человек болеет, и священник это видит, какая бы ни была болезнь, священник не берет на себя ответственность лечить. Он рекомендует обратиться к врачу. И тут — такая же ситуация», — объяснил митрополит Антоний.

По его словам, на некоторых приходах УПЦ организовывают консультации с психологом.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Антоний рассказал, зачем нужно сохранять мирный дух в любой сложной ситуации.