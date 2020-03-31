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Главные новости за 31 марта 2020 года

Главные новости за 31 марта 2020 года

Число зараженных коронавирусом в Украине продолжает расти. За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 69 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Украине зафиксировано 549 случаев. По информации Министерства здравоохранения Украины, 13 случаев заражения оказались летальными, 8 человек выздоровели.

Карантин в Украине может быть снова продлен. Из-за вспышки коронавируса карантин в Украине продлится минимум два месяца. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, ссылаясь на то, как протекает ситуация с распространением COVID-19 в стране и Европе. «Сейчас у нас карантин продлен до 24 апреля, но там посмотрим. Я думаю, что как минимум два месяца нам всем придется сидеть, как и во всей Европе, в карантинном состоянии», — сказал министр.

В Киеве заболевших коронавирусом людей становится все больше. За минувшие сутки в Киеве было выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди них четверо мужчин и одна женщина-медик. «За прошедшие сутки в Киеве вирус поразил еще пять человек, и на сегодняшний день, число киевлян, которые имеют подтвержденный диагноз коронавирус, составляет 107 человек. С лабораторно подтвержденных случаев, которые мы получили от государственного учреждения „Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины“, заболели четверо мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и одна женщина, медицинский работник в возрасте 55 лет», — заявил сегодня, 31 марта, мэр Киева Виталий Кличко.

Украинцы рассказали, чего боятся больше всего из-за эпидемии коронавируса. Большинство украинцев боятся заражения коронавирусом, а также финансовых потерь, связанных с карантином, введенным в стране. Таковы данные опроса, проведенного компанией Info Sapiens. По данным опроса, заражения коронавирусом (осложнений, смертей) боятся 43% респондентов, уменьшения регулярного дохода — 34% опрошенных, непредоставления надлежащей медицинской помощи — 33% респондентов, полной потери дохода — 29%, потери работы — 23%, убытков (например, сдача билетов) — 10%.При этом лишь 7% не боятся последствий эпидемии.

Ивано-Франковск ограничивает въезд в город из-за коронавируса. Местные власти Ивано-Франковска решили ограничить въезд в город в связи с распространением коронавирусной инфекции. Они прогнозируют пик заболеваемости вирусом на 10-20 апреля. По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, обязательный температурный скрининг и ограничения на въезд в город введут с нуля часов в четверг, 2 апреля.

Украинцам пообещали резкое падение цен на бензин. Цены на бензин в нашей стране могут существенно снизиться. Об этом сообщили аналитики Антимонопольного комитета Украины. Отмечается, что причиной этому должно стать падение цен на нефть. Ожидается, что бензин в Украине может подешеветь сразу на три-пять гривен за литр.

Бой Усик — Чисора из-за коронавируса отложен до лучших времен. Промоутерская компания Matchroom Boxing официально подтвердила перенос боя Александр Усик — Дерек Чисора, который должен был состояться 23-го мая. Предварительно бой перенесен на июль нынешнего года. В понедельник Британская комиссия по контролю за боксом из-за пандемии коронавируса запретила проводить любые поединки в стране до конца мая, поэтому бой ожидаемо перенесли.

Тэги: Киев, бензин, общество, Виталий Кличко, здоровье, карантин, политика, бокс, Дерек Чисора, спорт, Арсен Аваков, Ивано-Франковск, Александр Усик, новости Украины, коронавирус

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