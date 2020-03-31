Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

7 советов от доктора Валихновского, как укрепить иммунитет во время пандемии коронавируса

7 советов от доктора Валихновского, как укрепить иммунитет во время пандемии коронавируса

В период пандемии коронавируса очень важно соблюдать меры безопасности, а также заботиться о своем иммунитете. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом рассказал заслуженный врач Украины, диакон Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский в программе «Православный вестник».

Центр информации УПЦ подготовил расширенную версию разговора с Ростиславом Валихновским.

«Мы сегодня знаем, что есть воздушно-капельный и контактный пути передачи вируса. Поэтому мы рекомендуем придерживаться таких простых мер как обработка рук (частое мытье рук, обработка рук антисептиком). Очень важно разумное использование маски. Понятно, что маску мы используем в тех местах, где происходит большое скопление людей. Нужно соблюдать расстояние. И здесь стоит отметить, что, если еще недавно говорили о полутора метрах, то сейчас уже речь идет о расстоянии не менее двух метров. И самое главное — это самоизоляция, потому что когда человек закрывается дома со своими близкими, он минимизирует контакты своего окружения к нулю», — рассказал врач Валихновский.

Он также отметил, что нельзя есть сырые продукты — мясо и рыбу.

«Сейчас многие постятся, и придерживается установок Великого поста, но есть много людей, которые в силу своего жизненного пути еще не используют этих духовных установок. Поэтому для них важно знать, что нельзя есть те продукты, которые не обработаны термически», — сказал врач.

В период пандемии, когда еще нет вакцины и лекарств от коронавируса, особенно важно укреплять свой иммунитет. Врач Валихновский напомнил семь правил, следуя которым, человек может укрепить свою иммунную систему.

«Во-первых, мы можем закалять наш иммунитет — хотя для этого нужно больше времени.

Второе — это дозированные физические нагрузки. Сейчас они не совсем рекомендованы на открытых площадках, где собирается много людей, но это может быть и балкон, или изолированная местность у дома. Физические упражнения увеличивают кровоток, а с увеличением кровотока доставляют иммунокомпетентные клетки к вирусу, с которым эффективно борются. Физические упражнения повышают температуру, в результате чего образуются специфические белки, которые положительно влияют на состояние нашего иммунитета.

Третье — это сбалансированное питание.

Четвертое — это витамины. Но я бы не увлекался гиперприйомом витаминов, потому что нет доказательной базы о том, что витамины надо есть всем и вся, и в тех дозах, которые рекламирует тот или иной производитель. Здесь нужна рекомендация от семейного врача.

Пятое — желательно свести к нулю прием алкоголя, так как он является тем фактором, который снижает функцию иммунокомпетентных клеток.

Шестое — не злоупотребляйте сладостями. Кондитерские изделия — это сильный удар по иммунитету и снижает иммунный ответ. Уже через два часа после приема ста граммов сахара наш иммунитет снижается.

Седьмое — это здоровый сон. Понятно, что во время отдыха наша иммунная система приходит в норму и за время сна наш организм, в том числе и иммунная система, восстанавливается и реабилитируется».

Кроме того, православный врач отметил, что для христианина главное — не впадать в панику, а уповать на Бога.

«И как врач, и как диакон хотел бы сказать: уважаемые братья и сестры, не боимся! Не нужно паниковать и склонять голову. Надо уповать на Бога, надо еще больше усилить и молитву, и работу над своим внутренним духовным миром, и, безусловно, надо быть более информированным», — отметил Ростислав Валихновский.

Дарина Чугаевская, Центр информации УПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Украине состоялись крестные ходы УПЦ со святынями и молитвами о прекращении коронавируса.

Тэги: общество, православие, УПЦ, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

31.03.20 09:32

(Недо) провал пацанской диктатурки, вирус от кутюр и клиническая смерть парламентаризма

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
30.03.20 09:07

Сборная Украины: наш матч века №1

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Москва и Европа идут по пути Китая: слежка за людьми становится нормой
31.03.20 11:51

Москва и Европа идут по пути Китая: слежка за людьми становится нормой

Автор: Коммерсантъ

Выбор редакции
А не пора ли отменять в Украине карантин?
А не пора ли отменять в Украине карантин?
А не пора ли отменять в Украине карантин?
А не пора ли отменять в Украине карантин?
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Версия: в Украине не пик, а финальная стадия эпидемии коронавируса?
Версия: в Украине не пик, а финальная стадия эпидемии коронавируса?
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Коронавирус и новое Средневековье
Коронавирус и новое Средневековье
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

В Киеве заболевших коронавирусом людей становится все больше

В Киеве заболевших коронавирусом людей становится все больше
31.03.20 13:13
774
Последние новости
31.03.20 16:43

В Запорожье педофил получил «смешной» срок за растление собственной дочери
31.03.20 16:36

На Кировоградщине УПЦ инициировала акцию доставки продуктов пенсионерам
31.03.20 16:24

Братия Десятинного монастыря УПЦ помогает нуждающимся защититься от коронавируса
31.03.20 16:16

Ивано-Франковск ограничивает въезд в город из-за коронавируса
31.03.20 16:09

7 советов от доктора Валихновского, как укрепить иммунитет во время пандемии коронавируса
31.03.20 15:34

Украинцы рассказали, чего боятся больше всего из-за эпидемии коронавируса
31.03.20 15:31

На Буковине община УПЦ захваченного храма завершает строительство новой церкви
Фото и Видео
Братия Десятинного монастыря УПЦ помогает нуждающимся защититься от коронавируса
Братия Десятинного монастыря УПЦ помогает нуждающимся защититься от коронавируса
Братия Десятинного монастыря УПЦ помогает нуждающимся защититься от коронавируса
Братия Десятинного монастыря УПЦ помогает нуждающимся защититься от коронавируса
Ивано-Франковск ограничивает въезд в город из-за коронавируса
Ивано-Франковск ограничивает въезд в город из-за коронавируса
Смертность от коронавируса в Испании продолжает зашкаливать
Смертность от коронавируса в Испании продолжает зашкаливать
В Киеве заболевших коронавирусом людей становится все больше
В Киеве заболевших коронавирусом людей становится все больше
На Буковине священник УПЦ совершил крестный ход вокруг села, в котором были случаи заражения коронавирусом
На Буковине священник УПЦ совершил крестный ход вокруг села, в котором были случаи заражения коронавирусом
В Одессе ежедневно в течение карантина православная молодежь раздает продукты бездомным
В Одессе ежедневно в течение карантина православная молодежь раздает продукты бездомным
Под покровом ночи Рада сделала украинскую землю товаром
Под покровом ночи Рада сделала украинскую землю товаром
Зеленский таки «продавил» антиколомойский закон. Не обошлось без помощи Вакарчука и Порошенко
Зеленский таки «продавил» антиколомойский закон. Не обошлось без помощи Вакарчука и Порошенко
В Одессе монахи УПЦ изготовляют антисептики
В Одессе монахи УПЦ изготовляют антисептики
В Украине состоялись крестные ходы УПЦ со святынями и молитвами о прекращении коронавируса
В Украине состоялись крестные ходы УПЦ со святынями и молитвами о прекращении коронавируса
fraza.ua
Новости блогосферы
31.03.20 10:56

В Украине начинается новый период — распад и расползание государства
29.03.20 12:49

Вылазьте из своих нор: коллапс страны убьет всех!
22.03.20 16:20

Коронавирусное Евангелие от церковных либералов
19.03.20 22:40

Это всего лишь коронавирус

Опрос

Каков источник коронавируса COVID-19?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.