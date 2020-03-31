7 советов от доктора Валихновского, как укрепить иммунитет во время пандемии коронавируса

В период пандемии коронавируса очень важно соблюдать меры безопасности, а также заботиться о своем иммунитете. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом рассказал заслуженный врач Украины, диакон Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский в программе «Православный вестник».

Центр информации УПЦ подготовил расширенную версию разговора с Ростиславом Валихновским.

«Мы сегодня знаем, что есть воздушно-капельный и контактный пути передачи вируса. Поэтому мы рекомендуем придерживаться таких простых мер как обработка рук (частое мытье рук, обработка рук антисептиком). Очень важно разумное использование маски. Понятно, что маску мы используем в тех местах, где происходит большое скопление людей. Нужно соблюдать расстояние. И здесь стоит отметить, что, если еще недавно говорили о полутора метрах, то сейчас уже речь идет о расстоянии не менее двух метров. И самое главное — это самоизоляция, потому что когда человек закрывается дома со своими близкими, он минимизирует контакты своего окружения к нулю», — рассказал врач Валихновский.

Он также отметил, что нельзя есть сырые продукты — мясо и рыбу.

«Сейчас многие постятся, и придерживается установок Великого поста, но есть много людей, которые в силу своего жизненного пути еще не используют этих духовных установок. Поэтому для них важно знать, что нельзя есть те продукты, которые не обработаны термически», — сказал врач.

В период пандемии, когда еще нет вакцины и лекарств от коронавируса, особенно важно укреплять свой иммунитет. Врач Валихновский напомнил семь правил, следуя которым, человек может укрепить свою иммунную систему.

«Во-первых, мы можем закалять наш иммунитет — хотя для этого нужно больше времени.

Второе — это дозированные физические нагрузки. Сейчас они не совсем рекомендованы на открытых площадках, где собирается много людей, но это может быть и балкон, или изолированная местность у дома. Физические упражнения увеличивают кровоток, а с увеличением кровотока доставляют иммунокомпетентные клетки к вирусу, с которым эффективно борются. Физические упражнения повышают температуру, в результате чего образуются специфические белки, которые положительно влияют на состояние нашего иммунитета.

Третье — это сбалансированное питание.

Четвертое — это витамины. Но я бы не увлекался гиперприйомом витаминов, потому что нет доказательной базы о том, что витамины надо есть всем и вся, и в тех дозах, которые рекламирует тот или иной производитель. Здесь нужна рекомендация от семейного врача.

Пятое — желательно свести к нулю прием алкоголя, так как он является тем фактором, который снижает функцию иммунокомпетентных клеток.

Шестое — не злоупотребляйте сладостями. Кондитерские изделия — это сильный удар по иммунитету и снижает иммунный ответ. Уже через два часа после приема ста граммов сахара наш иммунитет снижается.

Седьмое — это здоровый сон. Понятно, что во время отдыха наша иммунная система приходит в норму и за время сна наш организм, в том числе и иммунная система, восстанавливается и реабилитируется».

Кроме того, православный врач отметил, что для христианина главное — не впадать в панику, а уповать на Бога.

«И как врач, и как диакон хотел бы сказать: уважаемые братья и сестры, не боимся! Не нужно паниковать и склонять голову. Надо уповать на Бога, надо еще больше усилить и молитву, и работу над своим внутренним духовным миром, и, безусловно, надо быть более информированным», — отметил Ростислав Валихновский.

Дарина Чугаевская, Центр информации УПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Украине состоялись крестные ходы УПЦ со святынями и молитвами о прекращении коронавируса.