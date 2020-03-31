Украинцы рассказали, чего боятся больше всего из-за эпидемии коронавируса

Большинство украинцев боятся заражения коронавирусом, а также финансовых потерь, связанных с карантином, введенным в стране. Как выяснили журналисты «Фразы», таковы данные опроса, проведенного компанией Info Sapiens.

По данным опроса, заражения коронавирусом (осложнений, смертей) боятся 43% респондентов, уменьшения регулярного дохода — 34% опрошенных, непредоставления надлежащей медицинской помощи — 33% респондентов, полной потери дохода — 29%, потери работы — 23%, убытков (например, сдача билетов) — 10%.При этом лишь 7% не боятся последствий эпидемии, сообщает «РБК Украина».

Ранее «Фраза» сообщала, что за прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 69 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 10 утра 31 марта в Украине было зафиксировано 549 случаев.