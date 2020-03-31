На Буковине община УПЦ захваченного храма завершает строительство новой церкви

Община в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Украинской Православной Церкви села Михайловка Глыбокского района Черновицкой области, у которой сторонники ПЦУ отобрали храм, завершает строительство новой церкви. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщается на странице Черновицко-Буковинской епрахии в Фейсбук, 29 марта митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий уже освятил накупольные кресты в новом храме.

В связи с карантином в стране освящение крестов проходило без большого скопления народа, и на нем присутствовало всего несколько прихожан.

После освящения крестов митрополит Мелетий подарил приходу копию иконы Божьей Матери «Красноильская».

«Слава Богу, верующие с их настоятелем протоиереем Виталием Черским движутся к завершению строительства. Пусть Милостивый Господь и впредь укрепляет их силы на дальнейшие труды», — рассказали в епархии.

Своего храма община Михайловки лишилась в феврале прошлого года, когда сторонники ПЦУ провели собрание территориальной общины и проголосовали за переход в новую Церковь. После этого верующих УПЦ просто выгнали из их храма. На первое время община приспособила для молитвы временное помещение в сельском доме, а уже летом начала подготовку к строительству новой церкви.

Закладка камня под новый храм состоялась в августе, а в октябре уже было завершено строительство фундамента. Стены из деревянного сруба возвели всего за 11 дней.

На сегодня строительство нового деревянного храма уже практически завершено, и верующие села Михайловка надеются, что уже к концу месяца смогут проводить богослужения в своей новой церкви.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Буковине священник УПЦ совершил крестный ход вокруг села, в котором были случаи заражения коронавирусом.