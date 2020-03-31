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Стало известно, как православные Украины получат Благодатный огонь

Стало известно, как православные Украины получат Благодатный огонь

Израильские власти дали разрешение на проведение церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме с учетом всех ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Как выяснили журналисты «Фразы», церемония из храма Гроба Господня также будет транслироваться в прямом эфире.

Об этом сообщает израильское издание «The Jerusalem Post».

«Как именно будет проходить сама церемония пока точно неизвестно, поскольку министерство здравоохранения может ввести дополнительные ограничительные меры в зависимости от ситуации с коронавирусом, но уже организованы полеты для доставки Благодатного огня в Россию, Украину и Грецию», — сообщили в издании.

По их данным, в храме Гроба Господня будет находиться 10-15 человек, представляющих различные Поместные Православные Церкви, которые доставят огонь в аэропорт Бен-Гуриона с полицейским сопровождением.

«Религиозные делегации из разных стран не будут высаживаться со своих самолетов, чтобы избежать карантинных требований Израиля. Они получат огонь на самолетах», — отметили в издании.

Ранее «Фраза» сообщала, что в сети доступен виртуальный 3D тур по Храму Гроба Господня.

Тэги: общество, православие, Израиль, Благодатный огонь, новости православия, новости Украины

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