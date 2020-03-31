Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Церкви назвали единственный случай, когда убийство может быть оправдано

В Церкви назвали единственный случай, когда убийство может быть оправдано

Церковь выступает против убийства, кроме тех случаев, когда это ликвидация человека с целью предотвращения убийства им других людей. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев) в эфире передачи «Церковь и мир».

Об этом сообщает patriarchia.ru.

«Для Церкви существует очень простое правило, которое было сформулировано еще в Ветхом Завете. Это одна из десяти ветхозаветных заповедей, она гласит: не убий. С точки зрения Церкви любое убийство преступно: будь то эвтаназия, аборт или другая форма убийства, которая оправдывается теми или иными соображениями. Исключения могут составлять только случаи убийства в ходе военных действий или уничтожения террористов, то есть ликвидация того или иного человека с целью предотвращения ликвидации им других людей — это единственная ситуация, в которой может быть оправдано убийство», — сказал архиерей.

Владыка Иларион рассказал о нравственном выборе, который может сделать неизлечимо больной человек.

«Позиция Церкви всегда заключалась в том, что жизнь и смерть человека находятся в руках Божиих. Если человек страдает, то это страдание ему посылается Богом для того, чтобы он духовно очистился. Никто не вправе прекращать жизнь человека. Бывают, конечно, особые случаи. Например, человек находится на аппарате искусственного дыхания или на аппарате искусственной почки, и бывают случаи, когда человек добровольно отказывается от лечения, понимая, что оно не способно исцелить болезнь, но способно лишь продлить его страдания — это нравственный выбор, который может сделать каждый человек. Церковь никогда не говорит о том, что нужно использовать любые имеющиеся методы для того, чтобы любой ценой продлить жизнь. Но если говорить об умерщвлении людей, которые не хотят жить по той или иной причине — либо потому, что у них тяжелая болезнь, либо потому, что у них какие-то другие проблемы, в том числе психического характера, — с этим Церковь согласиться никак не может. Таким людям надо помогать всеми возможными средствами, а самое главное — возвращать этим людям волю к жизни. Это то, чем Церковь, собственно, занимается на всех фронтах: возвращает людям волю к жизни, если они ее потеряли», — сообщил иерарх РПЦ.

Митрополит Иларион прокомментировал решение Конституционного суда Германии об отмене закона, который запрещал эвтаназию в стране.

«Я хотел бы, прежде всего „поздравить“ Германию с тем, что 75 лет спустя после победы над нацизмом возрождается наследие Адольфа Гитлера. Стоило ждать 75 лет для того, чтобы решения, которые когда-то были приняты им, сейчас в новой оболочке, под новым соусом были возрождены? А ведь именно Гитлер был пионером эвтаназии. Именно он еще в довоенное время инициировал проведение опытов, соответствующих процедур, создал целую идеологию, то есть подвел идеологическую базу под эту практику, и так называемой эвтаназии по приказу Гитлера подвергались как престарелые, так и люди, которые имели разного рода увечья, имели психические проблемы, тяжелые психические заболевания. Мы сегодня являемся свидетелями того, как эта нацистская идеология возрождается. Словом „эвтаназия“ сейчас обозначается умерщвление тяжелобольных людей. Причем существуют разные формы эвтаназии, в том числе в некоторых странах уже разрешена детская эвтаназия», — отметил он.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит Иларион объяснил, почему богослужебные тексты в храмах не переводят на современный язык.

Тэги: общество, православие, РПЦ, новости православия

Комментарии

Статьи

31.03.20 09:32

(Недо) провал пацанской диктатурки, вирус от кутюр и клиническая смерть парламентаризма

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
30.03.20 09:07

Сборная Украины: наш матч века №1

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Москва и Европа идут по пути Китая: слежка за людьми становится нормой
31.03.20 11:51

Москва и Европа идут по пути Китая: слежка за людьми становится нормой

Автор: Коммерсантъ

Выбор редакции
А не пора ли отменять в Украине карантин?
А не пора ли отменять в Украине карантин?
А не пора ли отменять в Украине карантин?
А не пора ли отменять в Украине карантин?
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Коронавирус и Новые гонения на христиан
Версия: в Украине не пик, а финальная стадия эпидемии коронавируса?
Версия: в Украине не пик, а финальная стадия эпидемии коронавируса?
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Украинский врач заявил, что коронавирус создали люди и вспомнил пророческие слова Билла Гейтса
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Плавание уничтожает коронавирус. И это не дутая сенсация
Коронавирус и новое Средневековье
Коронавирус и новое Средневековье
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

В Киеве заболевших коронавирусом людей становится все больше

В Киеве заболевших коронавирусом людей становится все больше
31.03.20 13:13
538
Последние новости
31.03.20 15:07

Жертвой коронавируса в Бельгии стала маленькая девочка
31.03.20 15:01

Стало известно, как православные Украины получат Благодатный огонь
31.03.20 14:50

В Церкви назвали единственный случай, когда убийство может быть оправдано
31.03.20 14:32

Митрополит Иларион объяснил, почему богослужебные тексты в храмах не переводят на современный язык
31.03.20 14:30

Коронавирус забрал первую жизнь в Беларуси. Лукашенко говорит, что заболеваемость вирусом в стране на пике
31.03.20 14:21

Армяне Украины активно участвуют в мерах по противодействию распространения коронавируса
31.03.20 14:17

Священники РПЦ по просьбе больных коронавирусом будут приходить к ним в больницу или на дом
Фото и Видео
Смертность от коронавируса в Испании продолжает зашкаливать
Смертность от коронавируса в Испании продолжает зашкаливать
Смертность от коронавируса в Испании продолжает зашкаливать
Смертность от коронавируса в Испании продолжает зашкаливать
В Киеве заболевших коронавирусом людей становится все больше
В Киеве заболевших коронавирусом людей становится все больше
На Буковине священник УПЦ совершил крестный ход вокруг села, в котором были случаи заражения коронавирусом
На Буковине священник УПЦ совершил крестный ход вокруг села, в котором были случаи заражения коронавирусом
В Одессе ежедневно в течение карантина православная молодежь раздает продукты бездомным
В Одессе ежедневно в течение карантина православная молодежь раздает продукты бездомным
Под покровом ночи Рада сделала украинскую землю товаром
Под покровом ночи Рада сделала украинскую землю товаром
Зеленский таки «продавил» антиколомойский закон. Не обошлось без помощи Вакарчука и Порошенко
Зеленский таки «продавил» антиколомойский закон. Не обошлось без помощи Вакарчука и Порошенко
В Одессе монахи УПЦ изготовляют антисептики
В Одессе монахи УПЦ изготовляют антисептики
В Украине состоялись крестные ходы УПЦ со святынями и молитвами о прекращении коронавируса
В Украине состоялись крестные ходы УПЦ со святынями и молитвами о прекращении коронавируса
Митрополит Антоний рассказал, зачем нужно сохранять мирный дух в любой сложной ситуации
Митрополит Антоний рассказал, зачем нужно сохранять мирный дух в любой сложной ситуации
Прихожане в масках и богослужения на улице: Как изменилась жизнь верующих УПЦ Житомирщины на карантине
Прихожане в масках и богослужения на улице: Как изменилась жизнь верующих УПЦ Житомирщины на карантине
fraza.ua
Новости блогосферы
31.03.20 10:56

В Украине начинается новый период — распад и расползание государства
29.03.20 12:49

Вылазьте из своих нор: коллапс страны убьет всех!
22.03.20 16:20

Коронавирусное Евангелие от церковных либералов
19.03.20 22:40

Это всего лишь коронавирус

Опрос

Каков источник коронавируса COVID-19?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.