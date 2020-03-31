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Митрополит Иларион объяснил, почему богослужебные тексты в храмах не переводят на современный язык

Митрополит Иларион объяснил, почему богослужебные тексты в храмах не переводят на современный язык

Богослужения должны быть открытыми для каждого человека, но при этом верующие должны приложить усилия, чтобы изучить и понять богослужебные тексты. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев) в эфире передачи «Церковь и мир».

Об этом сообщает patriarchia.ru.

Митрополит Иларион рассказал, что вопрос о непонимании верующими богослужений «отражает дискуссию, которая в Русской Православной Церкви ведется уже более ста лет. Еще святитель Феофан Затворник в конце XIX века говорил о том, что в наших богослужебных книгах много непонятного, и предлагал их отредактировать так, чтобы они были более понятны для восприятия на слух».
Архиерей рассказал историю формирования богослужений.

«Православное богослужение сформировалось в своей основе в период между IV и IX веками. Если мы посмотрим на богослужебные тексты, которые звучат в наших храмах, то в основном это произведения древней византийской поэзии, и даже в переводе на русский язык они далеко не всегда оказываются понятны, тем более для восприятия на слух. Недавно, когда начался Великий пост, мы читали в течение первых четырех дней Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского. Это произведение византийской поэзии, которая основана на различных ссылках на библейских персонажей, причем персонажей, которых по именам мы не знаем и не помним. Это произведение было написано для монахов, которые знали Библию практически наизусть, и достаточно было упомянуть имя того или иного персонажа, чтобы в уме человека воскресла конкретная библейская история, а затем эта история была бы спроецирована на его собственную жизнь. Но когда современные люди читают это произведение или слушают его, то у них читаемый текст этих ассоциаций не вызывает по той причине, что большинство из них, скажем прямо, большинство из нас не очень хорошо знают Библию.

Поэтому одним только переводом на русский язык проблему непонятности богослужения не решить, хотя Патриарх Кирилл говорит о том, что частично перевод на русский язык богослужения допустим там, где это будет хорошо воспринято прихожанами. То есть, например, на русском языке, говорит он, можно читать Евангелие, Апостол, фрагменты из Ветхого Завета. И в некоторых приходах это практикуется, если не прямо на богослужении, то, по крайней мере, во внебогослужебное время», — сказал митрополит Иларион.

Иерарх РПЦ отметил, что священники должны объяснять прихожанам смысл богослужебных текстов.

«Мы думаем, что решение вопроса понятности и непонятности богослужения сейчас лежит не в плоскости перевода богослужения на русский язык, а прежде всего в плоскости той разъяснительной работы, которую должны вести священники в храмах. Нужно объяснять людям богослужения, объяснять смысл конкретных богослужебных текстов. Можно сравнить это с классической музыкой: кто-то может сказать, что классическая музыка устарела, потому что современная молодежь ее не слушает. Но это не делает классическую музыку менее ценной. Если мы хотим научить человека воспринимать классическую музыку, то для этого сам человек должен пройти определенный путь. То же касается восприятия живописи, поэзии. Человек, который никак не приучен к восприятию этих видов искусства, и не сможет их адекватно воспринять.

Богослужение не требует какого-то „профессионального“ подхода, оно действительно должно быть открытым и понятным для каждого. Но здесь, конечно, для понимания богослужения требуются не только усилия священника, но и усилие самого человека, который должен проявить интерес к богослужению, который может озаботиться тем, чтобы приобрести, скажем, текст Божественной литургии в русском переводе, читать дома Евангелие, Библию и, постепенно входя в эту богослужебную жизнь Церкви, он увидит, что богослужение стало для него понятным», — подытожил митрополит Иларион.

Ранее «Фраза» сообщала, что священники РПЦ по просьбе больных коронавирусом будут приходить к ним в больницу или на дом.

Тэги: общество, православие, РПЦ, новости православия

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