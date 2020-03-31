Коронавирус забрал первую жизнь в Беларуси. Лукашенко говорит, что заболеваемость вирусом в стране на пике

В Беларуси умер первый пациент с подтвержденным случаем коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам президента страны Александра Лукашенко, сейчас в Беларуси — пик заболеваемости этим вирусом.

Жертвой коронавируса стал 75-летний актер Национального академического драматического театра Виктор Дашкевич. Актер скончался в ночь на 31 марта, сообщает «РБК Украина» со ссылкой на местные СМИ.

Пациент вместе с женой был госпитализированы более недели назад. Сперва тесты показали отрицательный результат на коронавирус, однако после того, как у мужчины ухудшилось состояние, ему провели повторное тестирование, которое подтвердило наличие коронавируса.

Его жена была выписана из больницы 26 марта, в то время как сам пациент находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

По официальным данным в Беларуси подтверждены 152 случая коронавируса, 47 человек выздоровели.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что заболеваемость коронавирусом в стране находится на пике, сообщает «Белта».

«Как обычно, каждую весну наступает пик заболеваемости и потом идет падение. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз», — отметил он, добавив при этом, что сейчас самая тяжелая проблема в Беларуси — это ситуация с экономикой, которая страдает из-за вспышки коронавируса в мире.

При этом в стране, в отличие от всех ее соседей, не введено практически никаких ограничений в связи с распространением коронавируса — карантина нет, а границы открыты.

Ранее «Фраза» сообщала, что Кабинет министров Украины на 30 дней продлил в стране карантин в связи с пандемией коронавируса — до 24 апреля, а также ввел чрезвычайную ситуацию.

Сегодня, 31 марта, стало известно, что карантин в Украине может быть снова продлен.