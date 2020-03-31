Армяне Украины активно участвуют в мерах по противодействию распространения коронавируса

Армянские общины Украины активно вовлечены в процесс по противодействию коронавирусу. Как выяснили журналисты «Фразы», в региональных общинах созданы координационные центры и штабы для эффективной организации помощи нуждающимся.

Как сообщает AnalitikaUA.net, формируются списки входящих в группу повышенного риска поражения инфекцией, к работе по оказанию непосредственной помощи в областях привлечены представители молодежных организаций и соответствующих сфер, в первую очередь медики. В мерах также принимают активное участие представители бизнеса. Нуждающимся раздаются маски, антисептики, медикаменты и продуктовые наборы, проводится массовая информационно-консультационная работа.

Глава Союза армян Украины Вилен Шатворян выступил с обращением в связи с ситуацией с коронавирусом. Выразив благодарность региональным общинам и тем, кто оказывает помощь и поддержку всем нуждающимся, кому она необходима в эти дни.

Как сообщали СМИ, на днях, Почетный консул Республики Армения Норик Геворкян передал Тернопольской университетской больнице препараты для борьбы с коронавирусом.