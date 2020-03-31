Жертвой коронавируса в Бельгии стала маленькая девочка

От коронавируса COVID-19 в Бельгии умер ребенок. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным Минздрава страны от заразы скончалась двенадцатилетняя девочка.

Официальный представитель бельгийской медицинской администрации Эмманюэль Андре сказал, что «это очень редкое событие».

Чиновник сообщил: «Эмоционально тяжелый момент, так как речь идет о ребенке, и это также взволновало медицинское и научное сообщества».

Лишь за сутки коронавирус забрал 98 жизней: число жертв болезни составляет уже 705 человек. Также за отчетный период заразились 876 человек, всего заболели 12 775 людей.

Как писала «Фраза», Трамп шокировал Евросоюз своим решением по коронавирусу.

Сообщалось, что в Нидерландах теперь следят за передвижением людей при помощи авиации.