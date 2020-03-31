Украинцам пообещали резкое падение цен на бензин

Цены на бензин в нашей стране могут существенно снизиться. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили аналитики Антимонопольного комитета Украины.
Отмечается, что причиной этому должно стать падение цен на нефть.
Ожидается, что бензин в Украине может подешеветь сразу на три-пять гривен за литр.
В АМКУ сообщают, что на украинских заправках «продолжается снижение цен».
В сообщении сказано: «Приветствуя такую реакцию участников рынка на предыдущие рекомендации, АМКУ получает данные от аналитических агентств, которые указывают на имеющийся потенциал к еще большему снижению цены».
Отмечается, что «для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на три-пять гривен».
Ожидается, что АМКУ проведет встречи с главами крупнейших сетей АЗС, которые «позволят сделать следующий шаг в снижении розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо до уровня, который отражал бы настоящую конкуренцию».
Как писала «Фраза», нефть продолжает стремительно дешеветь из-за коронавируса.
Ранее в Украине внезапно подешевел доллар.