На Полтавщине УПЦ шьет защитные маски

На Полтавщине Украинская Православная Церковь начала пошив индивидуальных защитных масок. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Как сообщает пресс-служба Полтавской епархии, маски будут бесплатно раздавать духовенство и волонтеры.

Епархиальный отдел благотворительности и социального служения, силами волонтеров и православной молодежи планирует пошить достаточное количество защитных масок.

При изготовлении респираторных масок придерживаются всех санитарных норм и требований.

Средства индивидуальной защиты будут раздавать в храмах и монастырях Полтавской епархии. Прежде всего, ими обеспечат пожилых людей, находящихся в зоне риска заболевания коронавируса.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Энергодаре православные доставили продукты и средства защиты одиноким пенсионерам.