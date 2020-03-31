Число зараженных коронавирусом в Украине продолжает расти

За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 69 новых случаев заражения коронавирусом. Как выяснили журналисты «Фразы», всего в Украине зафиксировано 549 случаев.
По информации Министерства здравоохранения Украины, 13 случаев заражения оказались летальными, 8 человек выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
— Винницкая область — 36 случаев;
— Волынская область — 3 случая;
— Днепропетровская область — 9 случаев;
— Донецкая область — 6 случаев;
— Житомирская область — 5 случаев;
— Закарпатская область — 1 случай;
— Запорожская область — 13 случаев;
— Ивано-Франковская область — 45 случаев;
— Кировоградская область — 4 случая;
— г. Киев — 107 случаев;
— Киевская область — 52 случаев;
— Львовская область — 6 случаев;
— Луганская область — 2 случая;
— Одесская область — 11 случаев;
— Полтавская область — 1 случай;
— Ровенская область — 13 случаев;
— Сумская область — 10 случаев;
— Тернопильская область — 78 случаев;
— Харьковская область — 1 случай;
— Херсонская область — 1 случай;
— Хмельницкая область — 3 случая;
— Черновицкая область — 90 случаев;
— Черкасская область — 50 случаев;
— Черниговская область — 2 случая.
При этом нет данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Ранее «Фраза» сообщала, что по состоянию на утро 30 марта в Украине было зафиксировано 480 случаев заражений коронавирусом Сovid-19.
С начала введения карантина в Украине в связи с распространением коронавируса в страну вернулись более 144 тысяч украинских граждан.
Напомним также, что Николаевская область стала единственным регионом в Украине, где отсутствуют пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19.