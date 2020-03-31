Число зараженных коронавирусом в Украине продолжает расти

За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 69 новых случаев заражения коронавирусом. Как выяснили журналисты «Фразы», всего в Украине зафиксировано 549 случаев.

По информации Министерства здравоохранения Украины, 13 случаев заражения оказались летальными, 8 человек выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

— Винницкая область — 36 случаев;

— Волынская область — 3 случая;

— Днепропетровская область — 9 случаев;

— Донецкая область — 6 случаев;

— Житомирская область — 5 случаев;

— Закарпатская область — 1 случай;

— Запорожская область — 13 случаев;

— Ивано-Франковская область — 45 случаев;

— Кировоградская область — 4 случая;

— г. Киев — 107 случаев;

— Киевская область — 52 случаев;

— Львовская область — 6 случаев;

— Луганская область — 2 случая;

— Одесская область — 11 случаев;

— Полтавская область — 1 случай;

— Ровенская область — 13 случаев;

— Сумская область — 10 случаев;

— Тернопильская область — 78 случаев;

— Харьковская область — 1 случай;

— Херсонская область — 1 случай;

— Хмельницкая область — 3 случая;

— Черновицкая область — 90 случаев;

— Черкасская область — 50 случаев;

— Черниговская область — 2 случая.

При этом нет данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Ранее «Фраза» сообщала, что по состоянию на утро 30 марта в Украине было зафиксировано 480 случаев заражений коронавирусом Сovid-19.

С начала введения карантина в Украине в связи с распространением коронавируса в страну вернулись более 144 тысяч украинских граждан.

Напомним также, что Николаевская область стала единственным регионом в Украине, где отсутствуют пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19.