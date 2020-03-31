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Карантин в Украине может быть снова продлен

Карантин в Украине может быть снова продлен

Из-за вспышки коронавируса карантин в Украине продлится минимум два месяца. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, ссылаясь на то, как протекает ситуация с распространением COVID-19 в стране и Европе.

«Сейчас у нас карантин продлен до 24 апреля, но там посмотрим. Я думаю, что как минимум два месяца нам всем придется сидеть, как и во всей Европе, в карантинном состоянии», — сказал министр.

 

Ранее «Фраза» сообщала, что Кабинет министров Украины на 30 дней продлил в стране карантин в связи с пандемией коронавируса — до 24 апреля, а также ввел чрезвычайную ситуацию.

Тэги: Украина, общество, здоровье, карантин, новости Украины, коронавирус

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