Отравление газом в Одесской области: погибли люди, пострадал ребенок

В ночь на вторник, 31 марта, в селе Латовка (Одесская область) произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут люди отравились газом.

Как передает областное ГСЧС, природным газом насмерть отравились два человека, которые проживали в частном доме.

Также пострадали два человек. Среди госпитализированных – восьмилетняя девочка, она находится в реанимации.

Погибшие и пострадавшие – члены одной семьи. Умерли 43-летний мужчина и его 77-летняя мать. Также в больнице находится 42-летяя жена хозяина дома.

Как писала «Фраза», на курорте во Львовской области массово отравились люди.

Ранее в Тернополе произошло массовое отравление учеников колледжа.