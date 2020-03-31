В связи с коронавирусом набирают популярность полезные для образования приложения Zoom и Google Classroom

Из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, все большую популярность, особенно среди учителей и родителей, приобретает приложение для групповых видеозвонков Zoom, а также бесплатный сервис Google Classroom. Об этом сообщает женский интернет-журнал «Настроение».

Организовать онлайн-встречу может любой пользователь, создавший учетную запись в Zoom. Бесплатная версия программы позволяет проводить видеоконференцию продолжительностью 40 минут, однако на период пандемии сервис убрал это ограничение. Приложение используют для: рабочих конференций, проведения школьных занятий, удаленных занятий спортом, видео-курсов и др.

При этом для проведения видеоконференций сегодня не менее часто используют Skype.

Google Classroom предназначен для школ и университетов. С помощью Google Classroom упрощается процесс обмена файлами между учителями и учениками в удаленном режиме. Эпидемия коронавируса помогла приложению Google Classroom перейти отметку в 50 млн скачиваний на Android и стать образовательным приложением #1 и на iOS и Android в США.