Ученые ужаснулись, когда установили истинный радиус чихания

Ученые из Массачусетского технологического института (США) были шокированы, когда установили дальность полета капель жидкости при чихании. Как выяснили журналисты «Фразы», результаты своего исследования они опубликовали в Journal of American Medical Association.

Как передает Nation News, для исследования была использована рапидная камера с возможностью съемки двух тысяч кадров в секунду ‒ с ее помощью специалисты зафиксировали весь процесс распространения капель после чихания.

В результате выяснилось, что капли жидкости при чихании образуют облако на расстоянии 7-8 метров от чихнувшего, которое может задерживаться в воздухе от нескольких секунд до нескольких минут (в зависимости от его влажности).

По словам исследователей, полученная информация сможет помочь в установлении мер профилактики для коронавируса COVID-19 и других ОРВИ.

Как писала «Фраза», ученые определили температуру, которую больше всего «любит» коронавирус.

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