Бизнес Донецкой области за два месяца направил в госбюджет более полумиллиарда гривен НДС

За первые два месяца 2020 года компании и предприниматели Донетчины направили в государственный бюджет 552 миллиона гривен НДС. Об этом Главное управление ГНС Украины в Донецкой области сообщило на своей странице в Facebook.

Как сообщается, поступления налога на добавленную стоимость в Донецкой области превысили прошлогодние почти на 124 миллиона, или на 29 %.

Как прокомментировала «ОстроВу» руководитель ГУ ГНС Украины в Донецкой области Ирина Долозина, рост уровня оплаты обусловлен увеличением объемов поставок по сравнению с прошлогодними показателями, а соответственно, увеличились начисления НДС.

«Наибольшую часть уплаченного налога, по традиции, обеспечили субъекты хозяйствования г. Мариуполя — 182,7 миллионов гривен, краматорские предприятия и ФОПы направили в государственную казну 70 миллионов, бахмутские — 61,3 миллиона гривен. Всего по состоянию на начало марта 2020 года на территории региона насчитывалось 7368 плательщиков НДС, что почти на тысячу больше, чем на аналогичную дату 2019 года», — отметила Ирина Долозина.

Как ранее сообщалось, НДФЛ с банковских процентов пополнил бюджет Донетчины на 8,3 млн гривен.