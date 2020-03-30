В Италии вновь «зашкаливает» смертность от коронавируса, а число заболевших уже перевалило за 100 тысяч

Общее число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Италии достигло 101,7 тысячи, а число число людей, скончавшихся за прошедшие сутки ‒ 29 марта ‒ составило 812. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил глава Департамента гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Как передает РИА «Новости», чиновник также отметил, что за прошедшие сутки «китайскую» заразу подхватили всего 1648 человек, что является самым низким показателем за последние 13 дней.

В свою очередь, количество выздоровевших возросло сразу на 1 590 человек, что также является рекордным показателем.

Общее же число пациентов с COVID-19 теперь составляет 75 528, а поборовших заразу ‒ 14 620.

Напомним, что отрицательный рекорд по жертвам эпидемии в Италии был зафиксирован в пятницу, 27 марта. Тогда число скончавшихся составило 969.

Как писала «Фраза», названа новая причина аномальной смертности от коронавируса в Италии.

Ранее «рекорд» по суточной смертности от коронавируса побила Испания.