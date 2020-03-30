Митрополит рассказал о жизни православной Германии в условиях пандемии

В Германии православные верующие в условиях пандемии коронавируса не имеют возможности посещать богослужения и смотрят трансляции служб онлайн. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал митрополит Берлинский и Германский Марк.

О том, как православные Русской Зарубежной Церкви в Германии переживают пандемию он сообщил в интервью для «Православие.Ru».

«Переживают трудно, потому что у нас нет возможности совершать богослужения как обычно, с нашими прихожанами. Но мы совершаем ежедневные богослужения: два священника, иногда диакон, два певчих в нашем монастыре в Мюнхене — и это богослужение транслируется через интернет по домам прихожан. Мы не можем никого причащать на службе. Но мы приготовили много запасных Даров и приглашаем людей по одному входить в храм, где мы причащаем их запасными Дарами. Помимо этого мы сказали всем, что готовы в любой момент приехать домой к нашим прихожанам, чтобы там их причастить», — отметил иерарх.

По его словам, в стране «фактически каждый день издаются новые законы. Одно время в разных городах было по-разному: в одном городе можно было собираться не более 50 человек, в другом — не более 10, а в третьем — не более 5. А сейчас уже во всей Германии определили: не более 2. Конечно, для Церкви это крайне-крайне тяжело».

Архиерей рассказал об особых молитвах в связи с пандемией.

«Мы по всем храмам молимся теми прошениями и молитвами из Требника, которые содержатся в чине об избавлении от морового поветрия и смертоносной заразы. Эти прошения мы включаем в последование Литургии, каждый священник по-разному. Одни священники читают молитву из этого чина, другие включают прошения из чина в сугубую ектинию. В общем, это на усмотрение каждого священника», — сказан он.

Иерарх РПЦЗ рассказал о том, как прихожане относятся к вынужденным мерам, направленным на профилактику и преодоление эпидемиологической ситуации.

«Должен сказать, что наши верующие принимают это по-разному. Одни совершенно не доверяют всему этому и считают, что паника раздувается специально. Другие считают, что всё оправданно. Тут большой диапазон. До сегодняшнего дня было так, что в основном умирают престарелые люди от 70 лет и старше. Но буквально сегодня пришло известие, что эта болезнь охватила и более молодых.

Мы, естественно, должны предпринимать все меры предосторожности, которые есть в нашем распоряжении. Естественно, мы не можем сопротивляться общему стремлению к тому, чтобы упорядочить дело ограничения распространения болезни. Мы понимаем, что главное сейчас — не допустить перегрузки больниц и имеющихся ресурсов клиник. Врачи критически перегружены, и мы должны сделать всё, что можем, чтобы облегчить их труд», — сказал он.

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«Мы живем в монастыре и можем совершать все богослужения так, как мы привыкли. Транслируем богослужения для наших верующих, не только прихожан нашего монастыря, но и вообще для верующих Германии. В нашем монастыре мы — одна семья, и нам не могут запретить ничего внутри нашей обители.

Паломников мы не принимаем — в первую очередь ради безопасности людей. Кроме того, это запрещено сейчас и законом. Монастырские священники принимают исповедь и причащают прихожан запасными Дарами вне богослужения. Так, за последние дни мы причастили таким образом ряд наших верующих, которые часто приходят сюда на богослужения», — подытожил митрополит.

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