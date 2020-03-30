Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 30 марта 2020

По состоянию на 19-00 30 марта, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 741 030. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом информирует университет Джонса Хопкинса.

По данным учреждения, пандемия уже унесла жизни 35 114 человек, а побороть инфекцию и выздороветь смогли 156 841 пациент.

Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 143 532 (смертей ‒ 2 572), Италии ‒ 97 689 (10 779), Испании ‒ 85 195 (7 340), Китае ‒ 82 198 (3 308), Германии ‒ 63 929 (560), Иране ‒ 41 495 (2 757), Франции ‒ 40 751 (2 612), Великобритании ‒ 19 821 (1 418), Швейцарии ‒ 15 526 (333), Бельгии ‒ 11 899 (513) и Нидерландах ‒ 11 814 (865).

В свою очередь, в Украине официально выявлено 480 инфицированных. К сожалению, 11 из них скончались.

Как писала «Фраза», Трамп рассказал, когда начнется «пик коронавируса» в США.

Ранее в Испании был побит «рекорд» по суточной смертности от коронавируса.