В Изюме монахини УПЦ пошили маски для больницы

На Харьковщине в Изюме 30 марта в Центральную городскую больницу Песчанской Богоматери города священнослужители Украинской Православной Церкви передали защитные маски. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, маски были изготовлены монахинями и прихожанами УПЦ.

Как сообщает пресс-служба епархии, медицинские маски, изготовленные насельницами Борисо-Глебской женской обители и прихожанами храмов Изюмской епархии, медикам передал руководитель отдела социального служения и милосердия епархии архимандрит Симеон (Негрецкий).

Ранее «Фраза» сообщала, что в Украине состоялись крестные ходы УПЦ со святынями и молитвами о прекращении коронавируса.