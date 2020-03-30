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Митрополит Онуфрий рассказал, как молиться во время карантина

Митрополит Онуфрий рассказал, как молиться во время карантина

На время карантина храмы Украинской Православной Церкви не закрываются, а священники должны обеспечить всем верующим возможность приступить к таинствам исповеди и причастия. Об этом сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в эфире телеканала «Интер», сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ.

«Храмы во время этой эпидемии являются тем местом, где человек радуется, где человек находит для себя утешение. Поэтому храмы не закрываются», — сказал Митрополит Онуфрий.

Он также отметил, что в Церкви выполняют все санитарные нормы и предписания ВОЗ и властей. Кроме того, чтобы уменьшить количество одновременно присутствующих в храме, Митрополит Онуфрий рекомендовал тем, кто желает исповедоваться или причаститься, предварительно договориться со священнослужителем.

По словам Митрополита, не могут сегодня в церкви, как это было раньше, находиться 100 человек одновременно, должны быть ограничения, поэтому лучше предварительно со священником договориться в телефонном режиме.

«И священник назначит время, и люди смогут прийти и спокойно исповедаться, причаститься во исцеление души и тела», — пояснил Предстоятель.

«Пусть Бог помогает нам, чтобы мы были дисциплинированными, потому что именно дисциплина всегда нужна, особенно когда вокруг опасность», — сказал он.

Тех людей, которые чувствуют себя нездоровыми, Митрополит Онуфрий призвал молиться дома, «чтобы своим присутствием в церкви не подвергать риску тех, кто еще здоров».

«Потому что это не будет по любви, — сказал он. — Бог хочет, чтобы мы любили друг друга. Любовь — она всегда спрашивает, что я могу принести в жертву ради своего ближнего?».

Кроме того, человек, который заболел, может позвать к себе священника для исповеди и причастия.

Молиться же можно на том месте, где человек находится — дома, в больнице, отметил Митрополит Онуфрий.

«Встаньте на молитву, возьмите молитвослов, Псалтирь, Евангелие, другую духовную книгу и читайте, молитесь. Или просто читайте „Отче наш“, или „Богородицу“, или молитву Иисусову — и это будет единение с церковным телом», — призвал верующих Предстоятель УПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий передал оборудование и защитные костюмы столичной Александровской больнице.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины, Онуфрий

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