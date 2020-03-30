Главные новости за 30 марта 2020 года

За сутки коронавирусом в Украине заразились 62 человека. Всего заболевших — 480. По состоянию на сегодняшнее утро, 30 марта, в Украине зафиксировано 480 случаев заражений коронавирусом Сovid-19. У 62 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Министерство здравоохранения Украины на своей странице в Facebook сообщает, что 11 таких случаев закончились летально, 6 пациентов выздоровели.

С начала карантина в Украину вернулись более 144 тыс. человек. С начала введения карантина в Украине в связи с распространением коронавируса в страну вернулись более 144 тысяч украинских граждан. Об этом в Facebook сообщает Министерство иностранных дел. Еще 174 украинца заграницей находятся на карантине в таких странах: Азербайджан (1), Бельгия (1), Бразилия (16), Вьетнам (9), Италия (10), Катар (1), Китай (1), Молдова (1), Нигерия (6), Нидерланды (1), ОАЭ (3), Польша (107), Румыния (5), Россия (1), США (2), Германия (7), Черногория (1) и Швейцария (1).

Украинцы, вернувшиеся из Катара, начали сбегать из обсервационного отеля в центре Киева. Украинцы, которых после эвакуации из Катара отправили на обязательную двухнедельную обсервацию и разместили в центре Киева в отеле «Козацький», не прислушались к требованиям соблюдать ограничения в связи с пандемией коронавируса. Об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный». Часть людей спешно стала покидать отель. Они рассказывают, что в отеле нечеловеческие условия — очень холодно и очень дорогое питание (до 1200 гривен в сутки). Люди готовы заплатить штраф (от 17 до 34 тысяч гривен), чтобы не жить в таких условиях.

Сивохо уволили из СНБО. Идеолога Национальной платформы примирения и единства Сергея Сивохо уволили с должности внештатного советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Одновременно с должности внештатного советника Алексея Данилова был уволен директор и совладелец ООО «Квартал-концерт» Максим Ткаченко. «По состоянию на 24 марта Сивохо Сергей Анатолиевич не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич состоянию на 24.03.2020 также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах», — сообщили в пресс-службе СНБО.

Сотрудники португальской миграционной службы в аэропорту жестоко убили украинца. Сотрудники португальской миграционной службы задержали и убили гражданина Украины, который прибыл в страну в поисках работы. За содеянное сотрудникам службы грозит до 25 лет лишения свободы. Соответствующую информацию подтвердил председатель союза украинцев в Португалии Павел Садоха, отметив в своем сообщении: «Инспекторам миграционной службы Португалии грозит до 25 лет лишения свободы за убийство гражданина Украины, который приехал в Португалию в поисках работы».

«Убивайте меня, режьте, рубите!»: женщина, заразившая коронавирусом родное село, записала эмоциональное видео. Женщина из села Колинковцы (Черновицкая область), заразившая коронавирусом COVID-19 местных жителей, обратилась к людям. Она записала эмоциональное видео. Сообщается, что Елизавета заразила двенадцать людей, в том числе — своих внуков. Также из-за коронавируса в трех соседних селах ввели карантин.

Опасность голодных бунтов в Италии становится все реальнее. В Италии из-за карантина, который длится уже почти месяц, люди уже находятся на грани отчаяния. Многие оказались в безвыходной ситуации — без денег и без еды. По информации издания Sky News, у итальянцев может вот-вот лопнуть терпение. В любой момент могут вспыхнуть серьезные общественные беспорядки.

В России создали три препарата от коронавируса. В России сообщают о создании трех лекарственных препаратов, которые теоретически могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19. Один из этих препаратов уже прошел клинические испытания. По словам вице-президента, руководителя секции медико-биологических наук РАН академика Владимира Чехонина, еще несколько лет назад Институтом органического синтеза (ИОС) имени Постовского Уральского отделения РАН был разработан препарат триазавирин. Сейчас же готова его ингаляционная форма, предназначенная для лечения именно респираторной вирусной инфекции. Препарат готов для передачи на испытания, заинтересованность в нем, отметил Чехонин, проявили и китайские медики.

Стало известно, когда пройдет Олимпиада в Токио, которую перенесли из-за коронавируса. Олимпийские игры в Токио, которые Международный олимпийский комитет перенес на год из-за коронавируса COVID-19, получили возможную дату открытия. Японские СМИ пишут о 23 июля 2021 года. Отмечается, что сейчас правительство страны «находится на заключительном этапе согласования с Международным олимпийским комитетом».