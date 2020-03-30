Сивохо уволили из СНБО

Идеолога Национальной платформы примирения и единства Сергея Сивохо уволили с должности внештатного советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Как выяснили журналисты «Фразы», одновременно с должности внештатного советника Алексея Данилова был уволен директор и совладелец ООО «Квартал-концерт» Максим Ткаченко.

«По состоянию на 24 марта Сивохо Сергей Анатолиевич не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич состоянию на 24.03.2020 также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах», — сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Ранее «Фраза» сообщала, что 12 марта ветераны полка «Азов» вытолкали советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо с презентации его «Национальной платформы примирения и единства» на Донбассе.