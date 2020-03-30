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Ученые поведали, чем можно отлично заменить мясо

Ученые поведали, чем можно отлично заменить мясо

Американские ученые из университета штата Пенсильвания рассказали, чем можно заменить мясо. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным издания MedicalXpress, это принесет пользу организму.

Диетологи говорят, что идеальная замена мясу – бобовые. В частности, это: горох, нут и чечевица.

Исследователи говорят, что бобовые «содержат белок, по качеству не уступающий белку в мясе, а также клетчатку».

По словам ученых, включение в рацион бобов «снижает риск развития сердечных заболеваний и стабилизирует уровень холестерина в крови».

Лучше всего бобы готовить «путем длительной варки или тушения».

Как писала «Фраза», ученые объяснили, почему плотный завтрак полезнее обеда.

Ранее ученые назвали самую пугливую породу собак.

Тэги: мясо, ученые, еда, здоровье, мир, пища, диета

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