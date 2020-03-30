Сотрудники португальской миграционной службы в аэропорту жестоко убили украинца

Сотрудники португальской миграционной службы задержали и убили гражданина Украины, который прибыл в страну в поисках работы. Как выяснили журналисты «Фразы», за содеянное сотрудникам службы грозит до 25 лет лишения свободы.

Соответствующую информацию подтвердил председатель союза украинцев в Португалии Павел Садоха, отметив в своем сообщении: «Инспекторам миграционной службы Португалии грозит до 25 лет лишения свободы за убийство гражданина Украины, который приехал в Португалию в поисках работы».

Согласно информации португальского телеканала TVI24 — в аэропорту Лиссабона украинцу по непонятным пока причинам отказали во въезде в Португалию. Когда человек потребовал объяснить ситуацию, ему надели наручники, применили физическую силу и в наручниках оставили одного в комнате. У украинца случился приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть.

По информации телеканала, признаки насилия на теле не оставляли сомнений. Они указывают, что иностранного гражданина жестоко избивали до смерти, в том числе, используя ноги, когда он не мог сопротивляться.

Посольство Украины в Португалии сообщило, что отреагировал на сюжет TVI24 о смерти гражданина Украины, и немедленно обратилось в Министерство иностранных дел Португалии с просьбой содействовать проведению объективного, беспристрастного, беспристрастного, независимого и справедливого расследования указанного дела.

Как сообщала «Фраза», 10 ноября 2019 года на складе для хранения фруктов и овощей в Садковице Лодзинского воеводства были найдены тела двух украинцев. Погибшим было 28 и 46 лет, они приходились друг другу дядей и племянником. Их обнаружил владелец хранилища.