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Пять вопросов о коронавирусе: врач Валихновский – о пандемии, иммуномодуляторах и опыте Сингапура

Пять вопросов о коронавирусе: врач Валихновский – о пандемии, иммуномодуляторах и опыте Сингапура

Почему ВОЗ заранее объявила о пандемии COVID-19, какие страны достигли успехов в борьбе с коронавирусом, и почему нельзя увлекаться иммуномодуляторами. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом рассказал заслуженный врач Украины, диакон Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский в программе «Православный вестник».

Центр информации УПЦ подготовил расширенную версию разговора с Ростиславом Валихновским.

Вопрос первый: Что такое пандемия?

«Коронавирусная инфекция в свое время была эпидемией, а потом стала пандемией. О пандемии (распространение инфекционного заболевания во всем мире) говорят обычно, когда в 195 странах мира отмечается инфицирование — только тогда объявляется о состоянии пандемии. Но мы знаем, что Всемирная организация здравоохранения объявила об этом состоянии значительно раньше, для того, чтобы защитить мир от пагубных последствий этого вируса. Причем, не только медицинских (смертность, распространенность), но и экономических. Потому что когда вводятся карантинные меры, даже самые сильные экономики долгое время не могут это выдержать, и затем может быть самой большой угрозой даже голод».

Вопрос второй: Как бороться с коронавирусом?

«Мы можем говорить об этом вирусе в свете негативных фактов, но есть и положительные сценарии, которыми делятся те государства, которым удалось взять его под контроль. Это и Китай, несмотря на большую смертность, которую они встретили. В настоящее время в этой стране уже расформированы те первые госпитали, которые они строили за 7-10 дней, а медики, лечившие в них больных, снимают маски — это был такой очень патетический жест, который говорит о том, что выписали последних пациентов из этих госпиталей.

Уникальным является также опыт Сингапура, где буквально с первых дней велась борьба с вирусом. Так, в Китае вирус был идентифицирован в ноябре месяце, а Всемирная организация здравоохранения была проинформирована об этом 31 декабря. И уже к новому году в Сингапуре стояли инфракрасные рамки-сканеры в аэропортах, четко идентифицировалось, куда движется гражданин, у которого подтверждена коронавирусная инфекция на основе экспресс-теста, с кем он живет, и сколько он находится на карантине. И таким образом, путем жестких и самых тщательных мер по массовой диагностике, путем отслеживания всех контактов такого человека, эта инфекция была взята под контроль. Поэтому эти меры в адекватном понимании могут быть сегодня использованы и нами как положительное портфолио».

Вопрос третий: Стоит ли принимать иммуномодуляторы ради профилактики COVID-19?

«Иммуномодуляторы можно принимать только по назначению врача. Потому что их назначают только при таких тяжелых состояниях как онкология, СПИД, пересадка органов».

Вопрос четвертый: Каким может быть развитие этой эпидемии в Украине?

«Это покажут ближайшие две недели. Болезнь может не развиваться в Украине. Могут проявляться новые вспышки, кроме Черновцов, Киева и некоторых областей. И может быть наоборот — очень драматическая история. Это все в Божьих руках.

У нас есть положительные примеры Китая и других государств, в которых инфекция была побеждена в два-три месяца. И когда мы знаем об этом положительном опыте, мы понимаем, что нам нужно продержаться этот „декретированный“ период времени. И когда мы слышим, что нужно выстоять эти ограничения во времени — мы не впадаем в хандру и уныние, поднимаем голову выше и уповаем на милость Божию. Потому что Господь не положит на наши плечи те испытания, которые мы не можем перенести».

Вопрос пятый: Как можно сдержать эпидемию в стране на уровне государства?

«Сейчас правительство, парламент, МОЗ Украины очень обеспокоены, и они принимают все меры, возможно даже и гипертрофированно, чтобы сдержать распространение вируса, и это очень правильные решения.

Единственное, что я бы добавил в контексте заявлений о диджитализации — четкий баланс всех материально-технических и человеческих ресурсов, интеллектуальных ресурсов, которые есть в государстве, в рамках такого страшного вызова как COVID-19. То есть, чтобы мы четко знали, что сейчас в Украине примерно шесть тысяч аппаратов вентиляции легких, есть 12 тысяч коек в отделениях инфекционных болезней в наших клиниках. Есть всего-навсего 10 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации. Есть определенное количество специалистов, которое будет привлечено к вероятной вспышке инфекции.

Далее нужна исчерпывающая информация собственно о вирусе, о пандемии в мире — о положительном и отрицательном опыте других государств — точно и очень детализировано. Нужна информация о состоянии наших границ — о температурном измерении, о тестировании прямо на границе, в аэропортах, о состоянии в государстве — диагностике и лечении.
Мы сейчас получили тестовые системы немецкого производителя, которые уже поступили в некоторые регионы. Тестовые наборы-расходники должна нам предоставить Всемирная организация здравоохранения, и это надо контролировать: когда они поступят, в достаточном ли количестве. Потому что одна из решительных мер, которая помогает остановить эпидемии в тех государствах, где есть положительные результаты — это диагностика, диагностика и еще раз диагностика».

Ранее «Фраза» сообщала, что управделами УПЦ объяснил, как Церковь планирует совершать богослужения на Пасху и получится ли привезти Благодатный огонь.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины, коронавирус

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