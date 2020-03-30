Синоптики заявили, что грядущее лето в Украине будет каким-то странным

Погода будущим летом в Украине будет странной. Как выяснили журналисты «Фразы», такие выводы можно сделать из заявления директор Гидрометеорологического центра Николая Кульбиды, которого цитирует РБК-Украина.

В частности, синоптик поведал следующее: «У нас страшное повышение температуры зимнего периода – 2,5 градуса, а это просто ужас. Страшное повышение температуры летнего периода – почти на два градуса».

Кроме этого, как говорит народный синоптик Назарий Данилюк, в этом году лето «начнется в мае». Он рассказал: «В июне нас ждут сильные дожди и штормовой ветер, которые сбавят обороты во второй половине месяца. Июль начнется с ливней и резких перепадов температур, а середина месяца будет сухой и очень жаркой во всех областях Украины. В августе ожидаются сильные перепады температур, возможны ураганы и затяжные дожди, похолодание начнется уже во второй половине месяца».

Как писала «Фраза», в Украине внезапно пойдет снег.