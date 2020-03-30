За сутки коронавирусом в Украине заразились 62 человека. Всего заболевших — 480

По состоянию на сегодняшнее утро, 30 марта, в Украине зафиксировано 480 случаев заражений коронавирусом Сovid-19. Как выяснили журналисты «Фразы», у 62 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки.

Министерство здравоохранения Украины на своей странице в Facebook сообщает, что 11 таких случаев закончились летально, 6 пациентов выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

— Винницкая область — 23 случая;

— Волынская область — 2 случая;

— Днепропетровская область — 8 случаев;

— Донецкая область — 6 случаев;

— Житомирская область — 5 случаев;

— Закарпатская область — 1 случай;

— Запорожская область — 11 случаев;

— Ивано-Франковская область — 41 случай;

— Кировоградская область — 4 случая;

— г. Киев — 102 случая;

— Киевская область — 49 случаев;

— Львовская область — 6 случаев;

— Луганская область — 2 случая;

— Одесская область — 8 случаев;

— Полтавская область — 1 случай;

— Ровенская область — 11 случаев;

— Сумская область — 9 случаев;

— Тернопильская область — 60 случаев;

— Харьковская область — 1 случай;

— Херсонская область — 1 случай;

— Хмельницкая область — 2 случая;

— Черновицкая область — 75 случаев;

— Черкасская область — 50 случаев;

— Черниговская область — 2 случая.

При этом нет данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Ранее «Фраза» сообщала, что с начала введения карантина в Украине в связи с распространением коронавируса в страну вернулись более 144 тысяч украинских граждан.

Напомним также, что Николаевская область стала единственным регионом в Украине, где отсутствуют пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19.