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Российские масоны ушли на карантин, а украинские пока отмалчиваются

Российские масоны ушли на карантин, а украинские пока отмалчиваются

В России издан декрет Великого Мастера Великой Ложи России (ВЛР) о запрете собираться в ложах «в связи с профилактикой коронавируса». Как сообщает телеграм-канал «Адекватный конспиролог», также не состоится открытие масонского храма в Москве, запланированное на апрель.

Пандемия коронавируса серьезно затронула масонские круги: среди тех людей, которые умерли от COVID-2019 в Европе, есть также единомышленники российских масонов. На странице ВЛР опубликованы портреты и некрологи погибшим. Среди них: Джузеппе Финци (директор больницы Пармского Университета), Антонина «Нино» Буттафуоко (врач из Бергамо), 4 масонов из Филиппин и др.

Украинские масоны пока отмаличиваются. На форуме тема карантина никак не затронута, в ФБ последняя новость за 24 февраля, на сайте раздел «Новости» вообще выдает ошибку.

Напомним, ранее до июля были приостановлены собрания английских масонских лож.

Также ранее сообщалось, что французского масона пригласили ведущим на российский телеканал.

Напомним также, что в Хорватии разгорелся масонский скандал.

Масонство — религиозно-этическое движение. Существует несколько разных мнений о сути и целях масонства: благотворительная организация; облаченная в символы система морали, направленная на совершенствование нравственного уровня человека; организация, стремящаяся путем революций, переворотов и заговоров, изменить мир; скрытое за ширмой символов религиозное образование пантеистического и синкретического толка.

За масонством тянется целый шлейф скандалов. Напомним для примера, что в 2015 году на своей вилле «Ванда» в Ареццо (город неподалеку от Флоренции) скончался известный и скандальный масон, бывший Великий Мастер ложи «Пропаганда-2» (П-2) Личо Джелли. «Propaganda Due» («Пропаганда» № 2 или П-2) — итальянская масонская ложа, действовавшая c 1945 по 1976 год под юрисдикцией Великого востока Италии. Её члены обвинялись в терроризме и связях с мафией. «П2» иногда называли «государством в государстве», теневым правительством«. «П2» обвиняли в причастности к похищению лидера ХДП Альдо Моро в 1978 году, взрыву на вокзале в Болонье в 1980 году и в возможных связях с ЦРУ.

Тэги: карантин, масонство, коронавирус

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