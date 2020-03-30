С начала карантина в Украину вернулись более 144 тыс. человек

С начала введения карантина в Украине в связи с распространением коронавируса в страну вернулись более 144 тысяч украинских граждан. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщает Министерство иностранных дел.

Еще 174 украинца заграницей находятся на карантине в таких странах: Азербайджан (1), Бельгия (1), Бразилия (16), Вьетнам (9), Италия (10), Катар (1), Китай (1), Молдова (1), Нигерия (6), Нидерланды (1), ОАЭ (3), Польша (107), Румыния (5), Россия (1), США (2), Германия (7), Черногория (1) и Швейцария (1).

Лечатся от коронавируса 27 граждан Украины. Среди них 3 в Австрии, 4 в Доминиканской Республике, 1 в Испании, 5 в Италии, 2 в Нигерии, 1 в Нидерландах, 2 в ОАЭ, 2 в Польше, 1 на Сейшельских островах, 1 в США, 4 в Германии и 1 в Швейцарии.

Ранее «Фраза» сообщала, что Николаевская область стала единственным регионом в Украине, где отсутствуют пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19.