В Украине внезапно пойдет снег

В Украине весьма неожиданно пойдет снег. Как выяснили журналисты «Фразы», такой прогноз дали в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, снежные осадки ожидаются в западных и центральных областях сегодня днем и грядущей ночью.

Не исключено, что в ночь на вторник, 31 марта, снег пойдет и в Киеве.

Если в западных областях будет 3-7 тепла, то в остальных регионах воздух днем прогреется до плюс 10-18.

Ночью по Украине будет 2-6 тепла.

Как писала «Фраза», теплый февраль в Киеве обновил аномальный температурный рекорд.