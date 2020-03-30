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Из-за коронавируса европейский футбол ждут большие изменения

Из-за коронавируса европейский футбол ждут большие изменения

Футбольный сезон в Европе, сорванный из-за бушующего коронавируса COVID-19, может быть доигран к концу лета. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным издания The Times, такие планы вынашивает УЕФА.

По предварительным планам, оставшиеся матчи европейских кубков могут быть сыграны в августе.

При этом следующий футбольный сезон 2020-2021 будет сокращен как минимум на два месяца.

Такой сценарий развития событий в УЕФА назвали «оптимальным».

Ранее колумнист «Фразы» писал о том, выигрывает ли сборная Украины от переноса Евро.

Сообщалось, что Олимпиаду-2020 официально перенесли на год.

Тэги: футбол, здоровье, УЕФА, Еврокубок, спорт, коронавирус

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