Cоратник Зеленского загремел в больницу с коронавирусом

Член пропрезидентской парламентской фракции «Слуга народа» Владимир Ватрас умудрился «подхватить» коронавирусную инфекцию COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, Ватрас с 17 марта находился дома на самоизоляции, а после подтверждения инфицирования коронавирусом был госпитализирован в инфекционную больницу г. Хмельницкого.

«Желаю Владимиру скорейшего выздоровления!» ‒ добавила Кравчук.

Как писала «Фраза», очередной украинский депутат заразился коронавирусом.

Также сообщалось, что коронавирус «поразил» депутата Рады, проговорившуюся о «черных зарплатах» для парламентариев.