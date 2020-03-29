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Главные новости за 28-29 марта 2020 года

Главные новости за 28-29 марта 2020 года

В Испании установлен «рекорд» по суточной смертности от коронавируса. В Испании побит печальный рекорд по суточной смертности от коронавирусной инфекции COVID-19. Ужасающие данные озвучили в министерстве здравоохранения королевства.

От коронавируса скончалась принцесса из династии Бурбонов. В Париже скончалась 86-летняя принцесса Испании Мария Тереза Бурбон-Пармская. Причиной смерти двоюродной сестры короля Филиппа VI стала коронавирусная инфекция COVID-19.

На коронавирусной карте Украины появилось новое «белое пятно». Николаевская область стала единственным регионом в Украине, где отсутствуют пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья МОЗ.

На Тернопольщине медики массово заражаются коронавирусом. В Монастырысском районе Тернопольской области более половины инфицированных коронавирусом COVID-19 составляют медработники. Об этом рассказал замглавы местной РГА Павел Дронь.

Доктор Комаровский поделился рецептом дешевого антисептика. Известный врач-педиатр Евгений Комаровский дал свой рецепт простого и дешевого антисептика. При этом он отметил, что в составе средства должно быть не менее 65% спирта.

Пациентку с коронавирусом вылечили при помощи того, с чем мы соприкасаемся каждый день. Ученые из Института инфекции и иммунитета в австралийском Мельбурне изучили реакцию организма человека на коронавирус и пришли к выводу, что пациенты с крепким здоровьем могут победить болезнь без лекарств и не получить осложнений.

В Италии могут вспыхнуть голодные бунты из-за тотального карантина. В южных регионах Италии из-за жесточайших противоэпидемических мероприятий могут вспыхнуть массовые беспорядки и даже голодные бунты. Там многие люди, получающие зарплату «в конвертах», остались без средств к существованию.

Лукашенко назвал «лучшее» противовирусное средство. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал свое мнение по поводу лучшего лекарства от вирусов. Это произошло по окончании хоккейного матча на приз Президентского спортивного клуба.

Назван новый симптом заражения коронавирусом. Специалисты из Американской академии офтальмологии выявили новый признак заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Свой вывод они сделали по результатам исследования данных, накопленных китайскими врачами.

Тэги: ученые, Александр Лукашенко, жертвы, общество, медицина, здоровье, эпидемия, мир, карантин, Италия, здравоохранение, наука, Испания, Тернопольская область, медики, заражение, Евгений Комаровский, Сицилия, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, антисептик

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