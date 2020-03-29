В Италии могут вспыхнуть голодные бунты из-за тотального карантина, ‒ СМИ

В южных регионах Италии из-за жесточайших противоэпидемических мероприятий могут вспыхнуть массовые беспорядки и даже голодные бунты. Как выяснили журналисты «Фразы», там многие люди, получающие зарплату «в конвертах», остались без средств к существованию.

Как передает «Страна» со ссылкой на ABC, это произошло по причине того, что неофициально работающие граждане не могут претендовать на помощь государства в связи с вынужденной остановкой работы из-за карантина.

Местные власти и спецслужбы уже предупреждают, что ситуация на итальянском юге «становится взрывоопасной».

«Внимание на юг, он может взорваться. Нужно действовать быстро, имеется риск для сохранения демократии. Необходимо распространить гарантированный доход», ‒ заявил, в частности, министр по делам южных регионов Италии Пеппе Провенцано.

«Существует опасность беспорядков и восстаний, спонтанных и организованных, прежде всего на юге Италии, где большая доля теневой экономики и всепроникающее влияние организованной преступности», ‒ комментируют обстановку в службе госбезопасности Италии.

Сообщается, что на Сицилии и в других местах юга страны группы людей уже опустошают супермаркеты и аптеки, не расплачиваясь.

«Рядом с теми, кто переживает кризис в беспокойстве, но с достоинством, есть группы шакалов и профессиональных бунтовщиков, которые подталкивают к насильственным действиям, персонажи и группы, с гордостью заявляющие о своей причастности к мафии», ‒ бьет тревогу мэр сицилийского города Палермо Леолука Орландо.

Как писала «Фраза», в Италии вновь побит суточный рекорд по смертности от коронавируса.

Ранее была названа новая причина аномальной смертности от коронавируса в Италии.