В Испании вновь побит «рекорд» по суточной смертности от коронавируса

В Испании побит печальный рекорд по суточной смертности от коронавирусной инфекции COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», ужасающие данные озвучили в министерстве здравоохранения королевства.

Как передает «МК», в субботу, 28 марта, эпидемия унесла жизни 838 жителей королевства. Общее число жертв COVID-19 в Испании теперь составляет 6 528.

Всего в стране зарегистрировано 78 797 случаев заражения.

В свою очередь, 14 709 пациентов смогли побороть инфекцию и выздороветь.

Напомним, что предыдущий «рекорд» по суточной смертности от COVID-19 в королевстве был установлен в пятницу, 27 марта. Тогда от болезни скончались 832 человека.

Как писала «Фраза», от коронавируса скончалась испанская принцесса из династии Бурбонов.

Ранее ученые определили температуру, которую больше всего «любит» коронавирус.