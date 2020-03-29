От коронавируса скончалась принцесса из династии Бурбонов

В Париже скончалась 86-летняя принцесса Испании Мария Тереза Бурбон-Пармская. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной смерти двоюродной сестры короля Филиппа VI стала коронавирусная инфекция COVID-19.

Как передает «Страна» со ссылкой на Insider, Мария Тереза ушла из жизни 26 марта, а уже на следующий день ее похоронили на родине ‒ в Испании.

Отмечается, что король Фелипп VI и королева Летиция сдали анализы на наличе COVID-19 ‒ их результаты оказались отрицательными.

Как известно, к Пармской ветви династии Бурбонов относятся потомки испанского инфанта Фелипе (1720-1765), одного из младших сыновей короля Филиппа V, ставшего герцогом Пармским.

Как писала «Фраза», глава богатейшего карликового государства «подцепил» коронавирус.

Также сообщалось, что в Бразилии еще один крупный политик заразился коронавирусом, а министр здравоохранения Нидерландов упал в обморок посреди доклада о COVID-19.