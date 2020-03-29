Ученые определили температуру, которую больше всего «любит» коронавирус

Ученые-вирусологи смогли определить температуру, при которой коронавирус COVID-19 наиболее активен. Как выяснили журналисты «Фразы», исследование провели специалисты из Университета Гонконга.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на medRxiv, ученые, в частности, выяснили, что «зараза» остается высокостабильной в течение длительного времени при температуре около четырех градусов Цельсия.

Отмечается, что в таких условиях и при отсутствии дезинфекции активность коронавируса начинает снижаться только через 14 дней.

В свою очередь, высокие температуры оказались для него губительными ‒ так, при 70 градусах COVID-19 погибает в течение всего пяти минут.

Кроме того, специалисты узнали, как долго коронавирус может оставаться на поверхности различных предметов. В частности, на бумаге он не был выявлен уже спустя три часа, на одежде и обработанном дереве держался до двух дней, на стекле ‒ до четырех дней, а на пластике ‒ до семи.

Ученые также отмечают, что COVID-19 может находиться на внешней поверхности медицинских масок до семи дней и призвют их тщательной дезинфицировать.

Как писала «Фраза», пациентку с коронавирусом вылечили при помощи того, с чем мы соприкасаемся каждый день.

Также сообщалось, что в России предлагают лечить от коронавируса при помощи Мефлохина. Однако, есть нюансы.