Пациентку с коронавирусом вылечили при помощи того, с чем мы соприкасаемся каждый день

Ученые из Института инфекции и иммунитета в австралийском Мельбурне изучили реакцию организма человека на коронавирус и пришли к выводу, что пациенты с крепким здоровьем могут победить болезнь без лекарств и не получить осложнений. Главное при этом — поддерживать на нужном уровне баланс воды в организме.

Эксперимент медики ставили на 47-летней пациентке, которая накануне побывала в китайском Ухане, сообщает женский интернет-журнал «Настроение». Женщина поступила в отделение неотложной помощи в Мельбурне через четыре дня после того, как у нее начали проявляться симптомы болезни: вялость, боль в горле, сухой кашель, боль в грудной клетке, затруднённое дыхание, жар.

Во время нахождения в больнице пациентке не давали ни антибиотики, ни противовирусные препараты. Единственное, что делали: женщине внутривенно вводили жидкость для поддержания водного баланса организма.

Параллельно врачи брали у пациентки пробы для анализов. В какой-то момент учёные зафиксировали появление больших популяций клеток иммунной системы. В итоге, грудная клетка женщины очистилась на 10-й день, а на 11-й её отпустили домой.