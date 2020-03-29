В России предлагают лечить от коронавируса при помощи Мефлохина. Однако, есть нюансы

Российское Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило новую схему лечения коронавирусной инфекции. Как сообщает женский интернет-журнал «Настроение» медики применяют препарат «Мефлохин» (Mefloquine), который ранее использовался против малярии.

Схема была разработана на основе опыта лечения коронавирусной инфекции в Китае и Франции. «Мефлохин» может блокировать цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток, а также препятствовать активации воспалительного ответа, вызванного вирусом, рассказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова. «Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести», — заключила она.

Однако уточняется, что препарат пока не может быть рекомендован к использованию.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что российский мефлохин весьма эффективен при лечении заразившихся коронавирусом. Он менее токсичен, чем аналоги. Эффективность мефлохина на клеточных культурах, зараженных коронавирусом, доказана.

Но нужны годы научных экспериментов, чтобы окончательно понять, какое воздействие препарат оказывает на вирус. Биолог также рекомендовала тем, кто принимает мефлохин, выходя на улицу, надевать солнечные очки и пользоваться солнцезащитным кремом, поскольку он может вызвать фототоксические побочные эффекты.

Кроме того, в Интернете можно найти информацию о том, что противомалярийный препарат мефлохин, некогда широко использовавшийся в американской армии, дает симптомы, напоминающие черепно-мозговую травму или посттравматическое стрессовое расстройство.