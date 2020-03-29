Эпидемия в Украине: на коронавирусной карте появилось новое «белое пятно»

Николаевская область стала единственным регионом в Украине, где отсутствуют пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья МОЗ.

Как сообщается на странице учреждения в Facebook, по состоянию на утро воскресенья, 29 марта, на территории Украины подтверждено уже 418 случаев заболевания.

Лидерами по числу выявленных носителей «китайской» заразы являются Киев (82), Черновицкая (59), Тернопольская (57) и Киевская (45) области.

От инфекции уже скончались 9 человек.

В свою очередь, побороть заразу и выписаться из больниц смогли пятеро пациентов.

Отметим также, что еще в субботу, 28 марта, «белым пятном» на карте ЦОЗ была Кировоградская область, в то время как на Николаевщине был подтвержден 1 случай заболевания коронавирусом. Сегодня же выявленных случаев заражения на Кировоградщине стало 4, а в Николаевской области ‒ 0.

С учетом того, что число поборовших заразу пациентов не изменилось, можно сделать вывод, что положительный диагноз на Николаевщине был признан ошибочным и отменен.

Как писала «Фраза», на Тернопольщине медики массово заражаются коронавирусом.

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