В мире продолжает бушевать эпидемия коронавируса: данные на 29 марта 2020

По состоянию на утро 29 марта, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 666 211. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом информирует университет Джонса Хопкинса.

По данным учреждения, пандемия уже унесла жизни 30 864 человек, а побороть инфекцию и выздороветь смогли 145 589 пациентов.

Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 124 686 (смертей ‒ 2 191), Италии ‒ 92 472 (10 023), Китае ‒ 82 061 (3 304), Испании ‒ 73 235 (5 982), Германии ‒ 57 695 (433), Франции ‒ 38 105 (2 317), Иране ‒ 35 408 (2 517), Великобритании ‒ 17 315 (1 021) и Швейцарии ‒ 14 076 (264).

В свою очередь, в Украине официально выявлено 418 инфицированных. К сожалению, 9 из них скончались.

Как писала «Фраза», Испания установила «рекорд» по суточной смертности от коронавируса.

Ранее медики озвучили новый симптом заражения коронавирусом.