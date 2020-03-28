На Тернопольщине медики массово заражаются коронавирусом

В Монастырыском районе Тернопольской области более половины инфицированных коронавирусом COVID-19 составляют медработники. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал замглавы местной РГА Павел Дронь.

По словам чиновника, всего в районе выявлено 36 лиц, зараженных коронавирусом, 21 из которых ‒ медики.

В частности, «китайскую» заразу подхватили 7 врачей, 8 медсестер и 6 младших медсестер.

Чиновник также добавил, что самой большой проблемой для медперсонала сейчас является нехватка тестов для выявления COVID-19.

«Мобилизованы все имеющиеся ресурсы района на обеспечение необходимым районной больницы», ‒ заверил Павел Дронь.

Как писала «Фраза», на «вотчине Порошенко» резко возросло число заразившихся коронавирусом людей.

Также сообщалось, что количество людей, зараженных COVID-19, растет и в Киеве.