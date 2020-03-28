Рецепт дешевого антисептика от доктора Комаровского

Доктор Евгений Комаровский дал свой рецепт простого и дешевого антисептика. Как сообщает женский интернет-журнал «Настроение», при этом Евгений Комаровский сообщил, что вы можете готовить любое удобное для вас количество антисептика, но в его составе должно быть не менее 65% спирта.

Итак. Нам понадобится:

— 240 мл спирта;

— 15 мл перекиси водорода 3%;

— 5 мл глицерина;

— 60 мл воды.

При желании можно добавить любые арома масла.

Далее все составляющие необходимо хорошо перемешать и разлить по сосудам и ёмкостям на ваше усмотрение.

Ранее журнал обнародовал еще несколько рецептов антисептика:

Рецепт 1.

Ингредиенты:

— 50 мл медицинского спирта 90 %

— 30 мл глицерина

— 5 капель эфирного масла ( апельсиновое, грейпфрутовое, ванильное, мятное).

Рецепт 2.

Ингредиенты:

— 50 мл воды

— 50 мл спиртовой настойки ( ромашка, календула)

— 30 мл глицерина

— 5 капель эфирного масла лимона

Рецепт 3.

Ингредиенты:

— 7 капель эфирного масла чайного дерева

— 50 мл спиртовой настойки ( ромашки, календулы)

— 1 ст.л геля алоэ вера

Необходимо смешать все ингредиенты, затем хорошо взболтать и поместить в бутылку.

Как ранее сообщала «Фраза», ВОЗ опубликовала рецепт антисептика, который можно легко создать в домашних условиях