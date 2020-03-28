Рецепт дешевого антисептика от доктора Комаровского

Доктор Евгений Комаровский дал свой рецепт простого и дешевого антисептика. Как сообщает женский интернет-журнал «Настроение», при этом Евгений Комаровский сообщил, что вы можете готовить любое удобное для вас количество антисептика, но в его составе должно быть не менее 65% спирта.
Итак. Нам понадобится:
— 240 мл спирта;
— 15 мл перекиси водорода 3%;
— 5 мл глицерина;
— 60 мл воды.
При желании можно добавить любые арома масла.
Далее все составляющие необходимо хорошо перемешать и разлить по сосудам и ёмкостям на ваше усмотрение.
Ранее журнал обнародовал еще несколько рецептов антисептика:
Рецепт 1.
Ингредиенты:
— 50 мл медицинского спирта 90 %
— 30 мл глицерина
— 5 капель эфирного масла ( апельсиновое, грейпфрутовое, ванильное, мятное).
Рецепт 2.
Ингредиенты:
— 50 мл воды
— 50 мл спиртовой настойки ( ромашка, календула)
— 30 мл глицерина
— 5 капель эфирного масла лимона
Рецепт 3.
Ингредиенты:
— 7 капель эфирного масла чайного дерева
— 50 мл спиртовой настойки ( ромашки, календулы)
— 1 ст.л геля алоэ вера
Необходимо смешать все ингредиенты, затем хорошо взболтать и поместить в бутылку.
Как ранее сообщала «Фраза», ВОЗ опубликовала рецепт антисептика, который можно легко создать в домашних условиях