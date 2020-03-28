Испания установила «рекорд» по суточной смертности от коронавируса

В Испании установлен печальный рекорд по суточной смертности от коронавирусной инфекции COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», шокирующие данные озвучили в министерстве здравоохранения королевства.

Как передает ТАСС, в пятницу, 27 марта, эпидемия унесла жизни сразу 832 человек. Общее число жертв COVID-19 теперь составляет 5 690.

В свою очередь, за прошедшие сутки более 8 тыс. испанцев подхватили «китайскую» заразу. Всего в стране зафиксировано 72 248 случаев заражения.

Отметим также, что 14 марта Совет министров Испании одобрил введение «режима повышенной готовности» на 15 дней из-за распространения коронавируса.

Такой режим предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Впоследствии срок действия режима продлили до 11 апреля.

Как писала «Фраза», Испании стремительно растет число смертей и случаев заражения коронавирусом.

Ранее суточный рекорд по смертности от коронавируса был побит в Италии.