Назван новый симптом заражения коронавирусом

Специалисты из Американской академии офтальмологии выявили новый признак заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», свой вывод они сделали по результатам исследования данных, накопленных китайскими врачами.

Как передает «Лента», в частности, американские офтальмологи обратили внимание на тот факт, что в Китае у каждого 30-го пациента с COVID-19 был диагностирован конъюктивит.

Отмечается, что помимо конъюнктивита, у потенциальных носителей коронавируса должен присутствовать какой-либо другой симптом заражения: повышенная температура, сухой кашель, лихорадка или одышка.

«Из-за пандемии COVID-19 все офтальмологи должны прекратить предоставление любого лечения, кроме неотложной помощи», ‒ рекомендуют в Американской академии офтальмологии.

Как писала «Фраза», немецкий ученый назвал новые симптомы заражения коронавирусом.

Ранее ученые выяснили, на каких поверхностях коронавирус живет дольше.