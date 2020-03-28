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Назван новый симптом заражения коронавирусом

Назван новый симптом заражения коронавирусом

Специалисты из Американской академии офтальмологии выявили новый признак заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», свой вывод они сделали по результатам исследования данных, накопленных китайскими врачами.

Как передает «Лента», в частности, американские офтальмологи обратили внимание на тот факт, что в Китае у каждого 30-го пациента с COVID-19 был диагностирован конъюктивит.

Отмечается, что помимо конъюнктивита, у потенциальных носителей коронавируса должен присутствовать какой-либо другой симптом заражения: повышенная температура, сухой кашель, лихорадка или одышка.

«Из-за пандемии COVID-19 все офтальмологи должны прекратить предоставление любого лечения, кроме неотложной помощи», ‒ рекомендуют в Американской академии офтальмологии.

Как писала «Фраза», немецкий ученый назвал новые симптомы заражения коронавирусом.

Ранее ученые выяснили, на каких поверхностях коронавирус живет дольше.

Тэги: общество, медицина, здоровье, мир, наука, диагноз, заражение, офтальмология, коронавирус, COVID-19, симптомы

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