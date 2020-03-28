Коронавирус «поразил» депутата Рады, проговорившуюся о «черных зарплатах» для парламентариев

В субботу, 28 марта, стало известно об очередном украинском парламентарии, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», «героем дня» стала внефракционный депутат Анна Скороход, которую ранее изгнали из «Слуги народа».

Информацию о положительном тесте депутата на коронавирус озвучил в своем в telegram-канале ее колега Алексей Гончаренко.

«Желаю скорейшего выздоровления», ‒ добавил он.

Напомним, Анну Скороход исключили из рядов фракции «Слуга народа» 15 ноября 2019 года.

«Их исключили за нарушение договоренностей касательно общей позиции по тем вопросам, по которым фракция выработала общую позицию», ‒ заявил тогда заместитель главы фракции Александр Корниенко.

Сама же Скороход, комментируя данное решение, заявила, что отныне сможет «без преследований говорить то, что мы думаем, и голосовать действительно за программу президента, а не за те законы лоббистские, которые нам пихают под лозунгами и под эгидой законов президента».

Кроме того, она признала, что в парламенте депутатам выплачивают неофициальные зарплаты в конвертах.

«Это мне вообще смешно слышать. Какие взятки, ребята? Мне сейчас рассказали, что я предлагала по $3тыс., ‒ заявила она в ответ на обвинения в попытках подкупа депутатов вместе с мужем. ‒ Тут зарплаты по 5 тысяч в конвертах, а вы говорите $3 тысячи за решение в комитете? Не смешите меня».

Как писала «Фраза», у внефракционного народного депутата Украины Сергея Рудика тесты подтвердили коронавирусную инфекцию.

Он стал четвертым нардепом, подхватившим коронавирус. Кроме него и Вельможного, также заболели депутат из группы «Доверие» Сергей Шахов и «слуга народа» Руслан Горбенко.

Также сообщалось, что известный украинский бизнесмен и политик Валерий Хорошковский попал в больницу с подозрением на коронавирус.